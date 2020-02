Kyrgios a stat doar 32 de minute pe teren la Acapulco, iar fanii l-au huiduit! "Nu dau doi bani pe ei!"

Australianul a parasit prematur turneul din cauza unei accidentari.

Campion en-titre la turneul din Mexic, Kyrgios a fost nevoit sa abandoneze in meciul cu Ugo Humbert, dupa doar 32 de minute. Australianul este accidentat la incheietura mainii stangi, insa fanii nu l-au menajat si l-au huiduit la iesirea din arena.

Dupa meci, Kyrgios a declarat: "Nu ma intereseaza, nu dau doi bani pe ei. Am venit la Acapulco accidentat, am incercat sa joc, dar asta este situatia. Ma doare undeva de cei care ma huiduie. Dupa ce am jucat la Australian Open am luat o pauza, iar cand am inceput sa ma antrenez am simtit dureri".