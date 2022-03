Jucătorii de tenis din Rusia și Belarus vor putea continua să joace! Condițiile impuse de ATP și WTA

Anunțul a fost făcut de ATP, WTA, ITF și cele patru turnee de Grand Slam, Australian Open, Roland Garros, US Open și Wimbledon, potrivit Reuters.

Astfel, Daniil Medvedev, noul lider din circuitul ATP, sau Aryna Sabalenka (3 WTA) vor avea dreptul să evolueze în continuare în toate turneele de tenis.

În schimb, ATP și WTA au decis să suspende turneul de la Moscova, care ar fi trebuit să se dispute în luna octombrie a acestui an.

"Un sentiment profund de suferință, șoc și tristește a fost resimțit de întreaga comunitate din tenis în urma invaziei Rusiei în Ucraina. Gândurile noastre se îndreaptă către poporul ucrainean. Susținem jucătorii de tenis care au luat atitudine și măsuri împotriva acestui act inacceptabil de agresiune. Susținem apelurile lor pentru încetarea violenței și revenirea la pace.

Siguranța comunității din tenis este prioritate noastră, iar în ultimele zile ATP și WTA au luat legătura cu actuali sau foști jucători de tenis din Ucraina sau din țările vecine pentru a vedea dacă sunt în siguranță sau au nevoie de sprijin", se arată în comunicatul comun al forurilor majore din tenis.

Joint Statement by the International Governing Bodies of Tennis

