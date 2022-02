Ajuns număr 1 ATP, Daniil Medvedev are ca obiectiv pacea globală: „Pace în lume. Niciun copil nu ar trebui să înceteze să viseze”

Daniil Medvedev (1 ATP) se opune războiului început de armata rusă în Ucraina, la ordinele președintelui Vladimir Putin și a ținut un discurs în numele tuturor copiilor din întreaga lume, care merită șansa de a-și urmări visurile, un lucru definitoriu pentru lumea pacifistă, și nu pentru condiții de război.

La aproximativ o lună după ce le-a explicat jurnaliștilor prezenți la Melbourne că versiunea sa tânără a murit, observând că a fost nedreptățit de public și arbitru de scaun în finala Australian Open 2022, Medvedev cere pace în lume și între țări, inclusiv între Ucraina și Federația Rusă.

Daniil Medvedev: „Niciun copil nu ar trebui să înceteze să viseze.”

„Vă amintiți cu toții ce am spus după finala Australian Open? Această poveste a fost doar despre mine, despre visele mele din copilărie. Și astăzi vreau să vorbesc în numele fiecărui copil din lume. Toți au vise, viața lor abia începe, atât de multe experiențe frumoase urmează să vină: primii prieteni, primele emoții mari. Tot ceea ce simt și văd este pentru prima dată în viața lor. De aceea vreau să cer pace în lume, pace între țări.

Copiii se nasc cu încredere interioară în lume, cred atât de mult în orice: în oameni, în dragoste, în siguranță și dreptate, în șansele lor în viață. Să fim împreună și să le arătăm că este adevărat, pentru că niciun copil nu ar trebui să înceteze să viseze,” a scris Daniil Medvedev, pe Instagram.

Declarația intrigantă făcută de Daniil Medvedev după înfrângerea din finala Openului Australian 2022

La capătul unei finale de Grand Slam pierdute după ce a condus cu 2-0 la seturi și în care a fost descurajat și intimidat de publicul australian, partizan cu Rafael Nadal, Medvedev a avut un discurs impresionant, în debutul conferinței de presă.

„Va fi un alt tip de conferință de presă. Voi încerca să fiu scurt”, a spus Medvedev, înainte ca vreun jurnalist să îi adreseze o întrebare. „Și să vă spun povestea unui copil mic care a visat să facă lucruri mari în tenis. Am luat prima rachetă în mână când aveam șase ani – ce repede trece timpul! Când aveam 12 ani, mă antrenam, jucam niște turnee acasă, mă uitam bineînțeles la Grand Slam-uri la televizor, unde jucau marii jucători susținuți de fani. Visam să fiu acolo,” a adăugat tenismenul din Federația Rusă.

A început să joace câteva turnee de tenis din Europa, apoi a jucat finală la Jocurile Olimpice ale Tineretului: „Cred că se numeau Festivalul Olimpic al Tineretului. A fost frumos, am avut jucat pe un teren central. A fost în Turcia. Aș spune că au fost poate o mie de oameni, două mii în tribune. A fost foarte tare, uimitor să fiu acolo. Au fost momentele în care am visat și mai mult; și mai departe. Și visul fiecărui junior este să joace în Grand Slam de juniori. Acolo poți să-i vezi pe profesioniști, să fii aproape de ei. La US Open chiar mănânci la restaurant cu ei. Sunt momente grozave, în care îți spui: Uau, vreau să fiu acolo în acest Grand Slam jucând împotriva celor mai buni din lume!

Dar există câteva momente în cariera mea – câteva înfrângeri dureroase – după care acest copil n-a mai fost sigur că ar trebui să continue să viseze la aceste lucruri mari. (…) Momente în care puștiul acesta a încetat să mai viseze. Iar astăzi a fost unul dintre ele. Nu am de gând să spun de ce, exact, dar azi, în timpul meciului, am înțeles că o să joc tenis pentru mine, pentru a asigura traiul familiei, pentru oamenii care au crezut în mine,” a spus Medvedev.

„De acum încolo o să joc doar pentru mine, bineînțeles pentru toți rușii – pentru că simt mult sprijin acolo. Dacă există un turneu pe terenuri rapide la Moscova, înainte de Roland Garros sau Wimbledon, o să merg acolo, cu riscul să ratez Wimbledon sau Roland Garros sau orice altceva. Puștiul a încetat să mai viseze. Copilul va juca de-acum pentru el. Asta e. Asta e povestea mea. Mulțumesc că ați ascultat-o”, a adăugat Daniil Medvedev, rugându-i pe jurnaliști să nu îl întrebe despre povestea sa.