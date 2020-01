Un jucator din top 100 ATP a fost suspendat pe VIATA pentru ca a trucat meciuri! In plus, a primit o amenda URIASA

Sanctiune dura in lumea tenisului.

Joao de Souza (31 de ani, Brazilia) a fost suspendat pe viata din tenis, dupa ce s-a dovedit ca a trucat meciuri in perioada 2015-2019, la mai multe turnee din America de Sud, Statele Unite ale Americii si Cehia.

Brazilianul a ocupat locul 69 in clasamentul ATP si fusese suspendat provizoriu in luna martie 2019, dar Tennis Integrity Unit a decis sa accentueze pedeapsa si l-a suspendat pe viata. In plus, tenismenul a primit 200.000 de dolari amenda.

Sanctiunea a fost acordata si pentru faptul ca de Souza nu a cooperat cu anchetatorii si a distrus probe.