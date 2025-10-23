GALERIE FOTO Jaqueline Cristian, înfrângere dură în fața numărului 10 WTA. Situația în clasamentul mondial o consolează

Jaqueline Cristian, &icirc;nfr&acirc;ngere dură &icirc;n fața numărului 10 WTA. Situația &icirc;n clasamentul mondial o consolează Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jaqueline Cristian (27 de ani, 42 WTA) a fost oprită în turul secund al turneului WTA 500 de la Tokyo.

Jaqueline Cristian a pierdut în fața Ekaterinei Alexandrova, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Tokyo.

Partida s-a încheiat după șaptezeci de minute de joc, scor 6-1, 6-2, în favoarea sportivei din Federația Rusă.

Jaqueline Cristian, la cea mai înaltă clasare a carierei, în ierarhia WTA

De câte două ori per set și-a pierdut serva Jaqueline Cristian, în acest meci, în care nu a reușit niciun game pe serva adversarei.

Cristian a salvat patru mingi de meci, dar Alexandrova a conturat victoria la a cincea oportunitate procurată.

Premiu de €27,717 pentru prezența în turul secund la Tokyo

În ciuda eșecului dur, Jaqueline Cristian are perspectiva celei mai înalte clasări în carieră, în clasamentul mondial, după încheierea competiției din capitala Japoniei.

Cristian urcă trei poziții, până pe locul 39 în clasamentul actualizat în timp real, o îmbunătățire cu două unități în raport cu poziția ocupată luna trecută, 41.

Jaqueline Cristian are motive de satisfacție și din punct de vedere financiar, românca urmând să încaseze un premiu de peste douăzeci și cinci de mii de euro din partea organizatorilor niponi.

6-2, 6-3 a fost scorul victoriei semnate de Jaqueline Cristian pe tabloul principal de la Tokyo împotriva unei alte rusoaice, Alina Charaeva (150 WTA).

