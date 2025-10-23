Jaqueline Cristian a pierdut în fața Ekaterinei Alexandrova, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Tokyo.

Partida s-a încheiat după șaptezeci de minute de joc, scor 6-1, 6-2, în favoarea sportivei din Federația Rusă.

Jaqueline Cristian, la cea mai înaltă clasare a carierei, în ierarhia WTA

De câte două ori per set și-a pierdut serva Jaqueline Cristian, în acest meci, în care nu a reușit niciun game pe serva adversarei.

Cristian a salvat patru mingi de meci, dar Alexandrova a conturat victoria la a cincea oportunitate procurată.

