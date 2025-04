Cât despre costumul inedit purtat în primele ediții ale Openului Transilvaniei - turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca -, Jaqueline Cristian a explicat de ce a renunțat la el.



„Costumul 'Draculinei' nu mai e. 'Draculina' a crescut, am zis de foarte multe ori chestia asta. Plus că și turneul de la Cluj s-a mutat în calendar, nu mai e în perioada Halloweenului. Așa că am decis să renunțăm la el,” a afirmat Jaqueline Cristian.