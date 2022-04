Andreea Prisăcariu (22 de ani, 324 WTA) a fost convocată în premieră în echipa României de Billie Jean King Cup, în urma retragerii Ralucăi Olaru din echipă, pe fondul îmbolnăvirii dublistei cu COVID.

Sportiva legitimată la CS Dinamo București a avut un sezon 2021 grozav, în care a adunat 37 de victorii, în cele 58 de partide jucate - majoritatea la nivel ITF - reușind să încheie anul pe poziția 334 în ierarhia mondială, după ce l-a început pe locul 688.

În 2022, Prisăcariu s-a impus în 6 din cele 13 meciuri jucate până în prezent. La antrenamentele făcute în Radom, orașul polonez care găzduiește barajul decisiv, Polonia - România, programat în zilele 15-16 aprilie, Andreea Prisăcariu a venit machiată într-o manieră care a atras toate privirile.

Fenomenul s-a repetat și la conferința de presă, dar look-ul adoptat de sportiva dinamovistă nu reprezintă o premieră, Andreea Prisăcariu înregistrând o apariție electrică și în ediția 2021 a Transylvania Open, în meciul jucat în primul tur.

Polonia - România este play-off-ul care va stabili echipa calificată la turneul final al Billie Jean King 2022 și va fi transmis live text pe www.sport.ro. În componența lotului României se află: Irina Begu, Mihaela Buzărnescu, Andreea Prisăcariu și Andreea Mitu.

„Îmi doresc să îl ascult pe Horia, e căpitanul nostru. Sinceră să fiu, chiar dacă e echipa cum e, probabil că lumea se gândeşte că e mai complicat... dar eu sunt o persoană foarte pozitivă de fel. Nu contează că e numărul 1, 5 sau 10 mondial, nu are nicio relevanţă. Ideea e să dăm tot ce putem, tot ce avem mai bun pe teren, să ne facem treaba pe cât se poate.

Bineînţeles că simţim o anumită presiune fiecare dintre noi, dar e în regulă, până la urmă despre asta e vorba în tenis, cine face faţă mai uşor la chestiile astea. Şi noi pentru că suntem puternice întotdeauna cred că o să fim foarte şmechere. Puteţi să interpretaţi cum vreţi. Noi ne facem treaba şi Doamne-ajută,” a spus Prisăcariu, la conferința de presă.

sursă foto: Cristina Huțu

Team Romania at their press conference today before the start of their tie against Poland.

Source: Cristina Hutu pic.twitter.com/8A0XnFE7CR