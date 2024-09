Irina Begu face show la Montreux! Românca s-a calificat în finală fără set pierdut

Irina Begu a trecut fără probleme de Darja Semenistaja, scor 6-1, 6-2.

Românca a avut un parcurs impecabil până acum, fără a ceda niciun set în drumul spre ultimul act al competiției.

Begu și-a impus jocul încă de la început în meciul cu Semenistaja, dominându-și adversara cu un serviciu solid și un joc de retur eficient.

Românca a reușit doi ași și a comis doar două duble greșeli pe parcursul partidei.

Acesta a fost al treilea duel dintre Begu și Semenistaja, scorul general fiind acum 2-1 în favoarea româncei.

Irina Begu has been pretty much unstoppable this week at the 125 Montreux tournament. She takes the court now to fight for a spot in the Final against Darja Semenistaja.

