Tricolorii s-au impus cu 3-0 vineri seară la Priștina, pe ”Stadiumi Fadil Vokrri”, în prima rundă din Grupa 2 a Ligii C din Nations League.

Pentru selecționata condusă de Mircea Luecscu urmează meciul cu Lituania de luni, 9 septembrie, de la ora 21:45. Partida va putea fi urmărită și în format LIVE TEXT pe www.sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro

Remarcații lui Mihai Stoichiță, după Kosovo - România 0-3: "Trei săgeți mortale!"

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a avut doar cuvinte de laudă pentru tripleta ofensivă formată din Valentin Mihăilă, Dennis Man și Denis Drăguș.

Stoichiță a comparat cei trei fotbaliști cu niște „hackeri”, datorită impactului lor devastator asupra defensivei kosovarilor, în special asupra fundașului Amir Rrahmani de la Napoli.

„Ce să zici de Man, Mihăilă și Drăguș, care sunt trei săgeți mortale. S-a văzut foarte bine această verticalizare către acești trei jucători, după o posesie destul de bună. Una dintre principalele lor calități este viteza și agresivitatea în faza de atac, nu mai vorbesc de tehnică.

Poate fazele pe care le-am jucat direct pe acești trei jucători au fost periculoase. Ei erau ridicoli de multe ori în duelul ăsta unu contra unu. Nu am avut numai trei situații de gol, să zici că am avut trei șuturi și am dat trei goluri.

Rrahmani de la Napoli nu este un fundaș normal, este un fundaș foarte bun, dar care a fost trecut la normalizare prin programul Drăguș, Man, Mihăilă. Au fost cei trei hackerii care au virusat tot sistemul adversarului”, a declarat Mihai Stoichiță, conform Fanatik.