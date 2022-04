Irina Bara s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Bogota, învingând-o în optimi pe olandeza Suzan Lamens, cu un neverosimil scor 6-0, 0-6, 6-4.

Partida derulată pe zgura columbiană s-a încheiat după 100 de minute de joc, sportiva din România (27 de ani, 118 WTA) securizându-și un loc în sfertul de finală pe care îl va disputa împotriva rusoaicei Kamilla Rakhimova (111 WTA).

After a pretty tough but straightforward win yesterday, today Irina has a real fight on her hands. But even with a match and score this odd, you gotta feel good after a win like this. Irina Bara defeated Suzan Lamens 6-0, 0-6, 6-4. #CopaColsanitas2022 pic.twitter.com/8HN5gGewpY

Va fi prima întâlnire directă între cele două jucătoare, dar Irina Bara va fi motivată să câștige, situându-se în clasamentul WTA LIVE la doar 12 poziții distanță de intrarea în prima sută mondială, performanță pe care nu a reușit-o niciodată.

112 este cea mai înaltă clasare semnată de Irina Bara în ierarhia WTA, iar prin performanțele din Columbia, jucătoarea născută la Ștei își egalează această bornă a carierei.

€5,613 este cuantumul cecului pe care Irina Bara îl va încasa pentru accederea în faza ultimelor opt jucătoare, iar o victorie în defavoarea Rakhimovei i-ar putea urca remunerația până la pragul de €9,959. Câștigătoarea întrecerii va primi din partea organizatorilor suma de €30,059.

În competiția WTA 500 de la Charleston, Carolina de Sud, România a rămas fără reprezentante în proba de simplu, Irina Begu cedând în optimile de finală în fața tunisiencei Ons Jabeur (10 WTA), scor 6-3, 6-2.

Irina tried her best and put up a good fight against one of the hottest players on tour right now. But Jabeur was just ready to go from the start and never let up. Still a great week and start to the clay season for Begu. Ons Jabeur defeated Irina Begu 6-3, 6-2.#CharlestonOpen pic.twitter.com/Kxi31Wu5q5