Genul poveștii: dramă. Problemele serioase de sănătate acuzate de Monica Niculescu înaintea barajului Polonia - România

La 34 de ani, Monica Niculescu se confruntă cu multe probleme de sănătate și este departe de a se bucura fără griji de faza finală a carierei sale de jucătoare profesionistă de tenis.

Sportiva din România născută la Slatina a dezvăluit, după meciul pierdut în turneul de dublu al competiției WTA 1000 de la Miami, că suferă de două hernii și că are probleme serioase de mobilitate a gâtului, neputând să se orienteze în jur.

În plus, doctorul i-a comunicat că este norocoasă că își simte mâinile, un aspect extrem de îngrijorător cu privire nu doar la capacitatea sa de a juca tenis, ci și la nivelul său general de sănătate.

Monica Niculescu își continuă cariera de jucătoare profesionistă de tenis în ciuda unor probleme serioase de sănătate

Vorbind despre primele trei luni ale sezonului 2022, Monica Niculescu (număr 42 WTA în proba de dublu) și-a relatat povestea: „Am început primul turneu la Dubai, dar n-am intrat. Am fost prima pe lista de așteptare, ceea ce m-a bucurat, pentru că am putut să o iau ușor, cu gâtul.

La Doha, nu m-am simțit foarte bine. Mi-a dat Sania Mirza o lovitură tare și am simțit ceva la gât. A trebuit să mă duc iarăși pe la un osteopat, ca să văd ce am.

La Indian Wells m-am simțit foarte bine, iar la Miami în tiebreak am smucit o dreaptă și am simțit din nou ceva la gât. E greu, pentru că hernia e acolo. Am noroc că îmi simt mâinile deocamdată, așa mi-a spus doctorul,” a dezvăluit Monica Niculescu, la Miami.

Simt durerea doar local, sunt rigidă, nu pot să mă uit dreapta-stânga, în sus prea bine, nu am mobilitate foarte mare, pentru că s-a spart discul și îmi apasă pe nerv, din păcate.

Chiar e hernie mare. Mi-a spus doctorul că e o hernie mai mare decât cea toracală, pentru că am și una la spate, dar asta e mai mare. Am făcut o injecție și o iau pas cu pas.

Acesta este al patrulea turneu al meu după accidentare. Am stat două luni, în care nu puteam să mă mișc. Nu puteam să mă uit în lateral, trebuia să mă întorc cu tot corpul. Sunt supărată după meci, dar sunt bucuroasă că am putut să joc.

Am avut patru rupturi la gamba stângă și simt că mă protejează. De când le port, nu am mai făcut nicio ruptură la gambă,” a declarat Monica Niculescu pentru ProSport.

Alături de Irina Begu și Gabriela Ruse, Monica Niculescu este una dintre cele trei jucătoare convocate până acum de Horia Tecău pentru barajul pe care echipa României de Billie Jean King Cup îl va disputa împotriva Poloniei, în 15-16 aprilie, la Radom.