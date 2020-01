"Inca ma doare acest esec" | "Lupti, inveti, muncesti, revii mai puternica": DIALOGUL DE LA DISTANTA intre Simona si Darren dupa eliminare

Simona Halep si Darren Cahill au dialogat de la distanta dupa eliminarea din semifinalele Openului Australian. Iata ce au transmis cei doi pe retelele sociale in fata fanilor.

Simona Halep: "Esecul asta a durut tare si inca doare, dar daca am invatat ceva in cariera mea e ca lectiile primite in urma celor mai dure infrangeri pot deveni sursa celor mai importante victorii. Voi invata din acest meci pierdut. Multumesc acestei tari frumoase, ne vedem la anul!", a scris jucatoarea din Romania, transmitandu-si atasamentul pentru tara natala a antrenorului sau, Darren Cahill.

This one hurt a lot, and still does, but if I have learnt anything in my career, it's that the lessons from the toughest losses can become the reason behind your biggest wins.

So I will take it, and learn from it.

Thank you to this beautiful country, see you next year ❤️???????? pic.twitter.com/81qaGCQF2z