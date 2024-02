Sorana Cîrstea (33 de ani, 22 WTA) a semnat victorii impresionante în Orientul Mijlociu, în luna februarie, dar a experimentat o înfrângere dureroasă când și-a măsurat forțele cu numărul unu mondial, Iga Swiatek (22 de ani,1 WTA).

Jucătoarea din țara noastră le-a învins pe Caroline Garcia și Maria Sakkari la Abu Dhabi, dar și pe Sloane Stephens - fostă campioană US Open - în turul inaugural al întrecerii de calibru WTA 1000 din Qatar.

Doar că Iga Swiatek nu s-a lăsat incomodată nici de istoricul recent al Soranei Cîrstea, și nici de urcarea româncei pe locul 22 în ierarhia WTA.

De la 2-0 la meciurile directe cu Sorana Cîrstea s-a făcut 3-0 pentru Iga Swiatek, iar setul pierdut de poloneză în fața româncei în optimile Australian Open 2022 a rămas, din nefericire, excepția.

Sorana actually played pretty well. She hit some great cross court winners and punished Iga when she came to the net. But as Iga does, she could not miss, and hit too many amazing shots. Sori just couldnt keep up. Iga Swiatek defeated Sorana Cirstea 6-1, 6-1. pic.twitter.com/l6A2pJhn8w