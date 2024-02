Sorana Cîrstea a împachetat-o pe fosta campioană US Open la Doha și a avansat în șaisprezecimi

Sorana Cîrstea a depus un efort grozav pe suprafața dură din Qatar și și-a adjudecat avansarea în șaisprezecimile competiției de la Doha, în urma duelului cu Sloane Stephens

Românca o va întâlni în faza următoare pe Iga Swiatek, numărul 1 WTA, marți, 13 februarie, de la ora 13.00. Se anunță, așadar, un duel dificil pentru Sorana Cîrstea la Doha.

Totuși, după ce a învins-o pe Sloane Stephens, Sorana Cîrstea se bucură de aproximativ 20 de mii de euro încasați de pe urma victoriei din prima fază a competiției din Qatar.

Sorana is back to playing the great tennis we saw from her last week in Abu Dhabi. She came out in much better form than in her recent loss, and she got the win. Sorana Cirstea defeated Sloane Stephens 6-3, 6-2. pic.twitter.com/nYkLvLExZ4