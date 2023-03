Iga Swiatek dă tonul în circuitul WTA: ce le-a transmis rusoaicelor care au atras atenția din nou

Iga Swiatek (21 de ani, 1 WTA) s-a calificat în faza sferturilor de finală ale întrecerii de calibru WTA 1000 de la Indian Wells, unde o va înfrunta pe Sorana Cîrstea (32 de ani, 83 WTA).

Înainte de această partidă, liderul mondial al tenisului feminin a vorbit despre gestul rusoaicei Anastasia Potapova (21 de ani, 28 WTA), care a ieșit pe teren, la Indian Wells, purtând un tricou al echipei de fotbal Spartak Moscova.

În contextul invaziei rusești din Ucraina, dar și al răspunsurilor controversate oferite de președintele WTA, Steve Simon, într-un dialog cu ucraineanca Lesia Tsurenko - retrasă, mai apoi, din turneul de la Indian Wells - Iga Swiatek condamnă comportamentul jucătoarelor din Federația Rusă, cărora le cere o doză mai mare de empatie.

„Trecem printr-o situație foarte complicată, e multă tensiune în vestiare și nu cred că avem conducerea necesară pentru a controla comportamentele jucătoarelor.

Să fiu sinceră, sunt foarte surprinsă să le văd pe jucătoarele din Rusia purtând tricourile de fotbal ale echipelor din țara lor, de exemplu. Nu cred că face bine nimănui să arăți acest sentiment, indiferent cât de mare fan ești al acelei echipe, și sper că și-au dat seama de asta,” a declarat Iga Swiatek.

❌Potapova wrong to wear Moscow team's soccer shirt, says Swiatek

World No. 1 criticised Potapova for showing up in a Spartak Moscow shirt at #BNPParibasOpen vs Jessica Pegula

Potapova said she'd supported the club since she was 13 and saw no provocation in it pic.twitter.com/6uNp4y1XZK