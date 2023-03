Dezvăluiri dure despre capul WTA, în cazul retragerii curioase a ucrainencei care a refuzat să joace contra bielorusei Sabalenka

Ucraineanca Lesia Tsurenko (33 de ani, 95 WTA) s-a retras din turneul WTA 1000 de la Indian Wells, invocând „motive personale” înaintea disputării partidei cu bielorusa Aryna Sabalenka (24 de ani, 2 WTA).

Tsurenko a dezvăluit pentru contul de Twitter intitulat Ukrainian Tennis că s-a simțit rău, din punct de vedere psihic, acuzând o cedare nervoasă după „toate lucrurile auzite” din partea președintelui WTA, Steve Simon, cu care a purtat o discuție în privat.

Ukrainian tennis player Lesia Tsurenko withdrew from a match with Aryna Sabalenka of Belarus last night. Crowd were informed minutes before they were due on. @ukrtennis_eng quotes Tsurenko saying she suffered a panic attack. References a conversation with WTA CEO Steve Simon. https://t.co/ThlHDN4w59