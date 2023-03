O ucraineancă s-a retras de la Indian Wells, înaintea meciului cu bielorusa Aryna Sabalenka

Originară din Kiev, ucraineanca Lesia Tsurenko (33 de ani, 95 WTA) s-a retras din competiția WTA 1000 de la Indian Wells înainte de a disputa meciul din turul al treilea, programat împotriva bielorusei Aryna Sabalenka.

Organizatorii au precizat că, la baza retragerii sportivei din Ucraina, au stat „motive personale”, invocate de jucătoare din țara vecină.

Tsurenko este una dintre jucătoarele care au înregistrat mai multe retrageri în ultimele luni, ajungând la nouă astfel de decizii în precedentele opsprezece competiții la care a participat.

În primele două runde la Indian Wells, Lesia Tsurenko le-a învins pe Lin Zhu și Donna Vekic.

„După cea mai proastă lună din viața mea, cu dureri constante de cap, atacuri de panică și vinovăție pentru războiul din Ucraina, mă confrunt cu o nouă provocare... ca jucătoare din Kiev, nu am unde să merg.

Fiecare ucrainean are acum propria sa poveste de coșmar... unde ar trebui să merg?", a fost mesajul transmis de Lesia Tsurenko în februarie 2022, luna care a marcat începutul invaziei rusești în Ucraina.

After the worst month of my life with constant headache, panic attacks and guilt over the war in Ukraine, I face a new challenge... as a player based in Kyiv, I have nowhere to go.

Now every Ukrainian has his own nightmare story...Where should I go? @wta #wta #tennis #ukraine pic.twitter.com/T5Wep4QpLY