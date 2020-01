"Trebuie sa ajungi undeva, Simona?" :)) Halep: "Nu ma uit la Muguruza vs. Pavlyuchenkova, trebuie sa ma relaxez. Voi merge la shopping"

Simona Halep s-a calificat in semifinale dupa un meci care a durat doar 53 de minute.

Simona Halep a invins-o categoric pe Anett Kontaveit in sferturile de finala ale Openului Australian, scor 6-1, 6-1.

Numarul 2 WTA odata cu incheierea primului Grand Slam al anului, Simona a fost intrebata de catre jurnalistul care i-a luat interviul pe teren daca se grabeste undeva, dupa ce Simona a incheiat meciul in numai 53 de minute.

Simona Halep: "Ma simt mult mai puternica decat in anii precedenti"



"M-am simtit minunat pe teren azi, mi-am simtit jocul, m-am simtit tare pe picioare, am stiut cum sa joc impotriva ei. Am ramas concentrata la fiecare punct si, trebuie s-o spun, imi place enorm sa joc aici la Melbourne. Va multumesc ca ati venit la meci, este o placere pentru mine sa joc aici in Australia si sunt fericita ca pot sa joc cel mai bun tenis al meu. Sunt bucuroasa ca m-am calificat in semifinale. Aici e a doua mea casa, ma simt parte din aceasta comunitate avand un antrenor australian si va multumesc tuturor", a declarat Simona Halep.

Intrebata despre conditia fizica fenomenala care sta in spatele acestui traseu extraordinar la Melbourne, Simona a replicat: "Am lucrat mai mult in presezon. Pentru prima data am facut cantonamentul departe de casa, asa ca am putut sa ma concentrez pe ceea ce aveam de facut si nu mi-am luat zile libere. Asta a insemnat foarte mult pentru mine; anul acesta am inceput foarte bine si ma simt mult mai puternica decat inainte", a adaugat campioana en-titre de la Wimbledon.

Cat despre Darren Cahill, Simona Halep a tinut sa-i fie recunoscatoare din nou tehnicianului sau de la Antipozi: "De cand l-am intalnit acum 4-5 ani am lucrat din greu la atitudine, la joc, iar astazi sunt o persoana mai buna, intai de toate, dar si o jucatoare mai buna. Ii multumesc pentru ajutorul pe care mi l-a acordat, e un om minunat, iar comunicarea dintre noi e facila, ma intelege", a spus Simona.

"Am amintiri placute din 2018, vreau sa dau ce am mai bun si, de ce nu, poate ca voi ajunge din nou in finala. (n.r. Infrangerea cu Wozniacki) nu a fost un meci negativ, m-a durut mult sa pierd cu 6-4 in decisiv desi am avut 4-3 si break avans, dar nu am putut inchide jocul; poate am fost prea emotionata, dar acum am mai multa experienta. Esecul acela m-a ajutat sa castig doua Grand Slam-uri, poate voi fi in stare sa-l castig pe al treilea, dar momentan e foarte departe. Vreau doar sa ma concentrez pe urmatorul meci", a mai spus Halep.

Chestionata despre cum se va pregati pentru urmatorul meci si daca isi va studia adversarele, Simona a raspuns: "Nu, nu ma voi uita la meci. Ma voi bucura de zi, ma voi relaxa, voi face putin shopping ca dupa meciul trecut, pentru ca asta ma motiveaza. Restul zilei de azi nu va fi despre tenis. De maine insa ma voi gandi la meci. Azi voi merge prin magazine si voi stabili pe loc ce voi cumpara, sa vedem cu ce ma va lovi inspiratia", a conchis Simona Halep, calificata in semifinale la Australian Open pentru a doua oara in cariera.