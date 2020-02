"Stiu ca vor fi comentarii. A fost o decizie pripita" | Florin Segarceanu A EXPLICAT DE CE le-a trimis in teren pe Gabriela Ruse si Jaqueline Cristian in meciul decisiv

Din articol Raluca Olaru a suferit o contractura musculara inaintea meciului decisiv

Capitanul nejucator al Romaniei a explicat de ce le-a trimis in teren pe Gabriela Ruse si Jaqueline Cristian, avand in vedere ca avea in lot o dublista consacrata, pe Raluca Olaru.

Florin Segarceanu a explicat intamplarea care l-a fortat sa le trimita in teren pe Gabriela Ruse si Jaqueline Cristian pentru meciul decisiv al barajului cu Rusia, incheiat 3-6, 2-6 pentru rusoaicele Anna Blinkova si Anna Kalinskaya.

Intrebat despre modul in care a luat decizia nominalizarilor pentru echipa de dublu in meciul decisiv, Florin Segarceanu a raspuns: "In ultima clipa: a fost o decizie oarecum fortata, pentru ca Raluca Olaru avea o contractura si a venit sa ne spuna ca nu este 100% pregatita din punct de vedere fizic pentru acest meci. A trebuit sa luam o decizie foarte rapid. Ele (n.r. Gabriela Ruse si Jaqueline Cristian) reprezinta generatia viitoare, amandoua joaca foarte bine dublu, formeaza un cuplu sudat, iar din acest motiv am ales aceasta varianta pentru meciul decisiv. Inainte de venirea lor la Cluj, au castigat un turneu impreuna si, per total, sunt multumit de prestatia lor. Trebuie sa recunosc ca jucatoarele din Rusia au jucat un meci perfect. Asa a fost sa fie. Au fost si multe decizii pe care a trebuit sa le luam rapid, in cateva minute, iar alegerea Jaquelinei, dupa ce am discutat cu Gabi, care si-a dat seama singura ca nu e 100% apta pentru a intra si a lupta intr-un meci de trei seturi; la fel s-a intamplat si la dublu. Acolo a fost si mai dramatic, pentru ca celelalte jucatoare se aflau la incalzire cand fizioterapeutul m-a chemat si mi-a spus: 'haideti, sa va spun ceva: e o problema cu Raluca, are o contractura, incearca sa vada daca se simte bine.' Dupa aceea am discutat cu Raluca si i-am spus: 'e o decizie dificila. La o asemenea miza si intr-un meci cu atata importanta, daca nu esti 100% apt din punct de vedere fizic, atunci e bine uneori sa faci un pas in spate. Ceea ce s-a si intamplat, pentru ca Raluca a acceptat situatia", a relatat Segarceanu.

So so sad to lose the tie like this. But I think overall it proves that the future is bright for Romania even without it's top older players. They were able to win the important matches and force the decider. Maybe next year. Blinkova and Kalinskaya won 6-3, 6-2.#FedCup pic.twitter.com/3zPWKlVib0 — ????????WTA Romania???????? (@WTARomania) February 8, 2020

"A trebuit sa luam rapid o decizie; formatia Raluca Olaru/ Irina Bara era cea pe care o pregatisem din punct de vedere tactic, dar in acel moment o formula cu Irina Bara si Jaqueline sau Gabriela devenea o formula dificila, pentru ca atat partea pe care joaca, cat si felul in care s-au intrenat au contat. Noi aveam doua variante de dublu clare: Bara/ Olaru sau Cristian/ Ruse. Jaqueline venea din spate, dupa un meci foarte bun, era increzatoare si si-a dorit mult sa joace acest meci de dublu, iar din acest motiv am ales aceasta varianta. Bineinteles, am vorbit si cu Gabi, care si-a dorit la randul ei foarte mult sa joace, intrucat se simtea bine. Am crezut ca o sa duca un meci de dublu, chiar daca a avut niste probleme de sanatate", a mai spus Florin Segarceanu.

"Asta este istoria a ceea ce s-a intamplat, stiu ca vor fi tot felul de comentarii cu privire la deciziile pripite sau necalculate, dar uneori se intampla astfel de lucruri; jucatorii se mai accidenteaza uneori, iar undeva trebuie sa gasesti o formula", a motivat pe larg capitanul nejucator al echipei Romaniei introducerea Jaquelinei Cristian si a Gabrielei Ruse pe teren pentru meciul decisiv de dublu.