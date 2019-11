Ghidul Turneului Campionilor: ce ne asteapta la ultimul turneu al sezonului

Turneul Campionilor isi desfasoara in acest an editia cu numarul 50

Turneul Campionilor este ultima competitie relevanta a sezonului 2019 in tenisul masculin si va decide numele jucatorului care va incheia anul din pozitia de lider ATP.

Cu 9 milioane de dolari in joc, competitia propune cate 15 meciuri in proba de simplu si alte 15 in proba de dublu intre cei mai buni opt jucatori, respectiv perechi de dublu ale anului.

9 milioane de dolari in joc, cu 5 mai putine decat la Turneul Campioanelor

Competitia va avea loc la Londra pentru penultima oara, intrucat intrecerea va fi mutata la Torino, incepand cu anul 2021.

Premiile financiare sunt substantiale, insa exista o diferenta notabile intre cele care au fost acordate la Turneul

Campioanelor de la Shenzhen, unde Simona Halep a castigat 610,000 de dolari pentru 3 meciuri jucate cu un palmares de o victorie si doua esecuri.

• 1,280.000 de dolari pentru castigatorul Turneului Campionilor

• 620.000 de dolari pentru fiecare semifinalist

• 203.000 de dolari pentru fiecare victorie in faza grupelor

• 203.000 de dolari pentru participare

Componenta grupelor Turneului Campionilor 2019

Grupa Bjorn Borg (numerele 2, 3, 5 si 8 ATP)

• Novak Djokovic

• Roger Federer

• Dominic Thiem

• Matteo Berrettini

Grupa Borg deschide turneul duminica, 10 noiembrie, programand meciurile Novak Djokovic vs. Matteo Berrettini de la ora 16:00 si Dominic Thiem vs. Roger Federer, de la ora 22:00.

Grupa Andre Agassi (numerele 1, 4, 6 si 7 ATP)

• Rafael Nadal

• Daniil Medvedev

• Stefanos Tsitsipas

• Alexander Zverev

Prima etapa se joaca luni, 11 noiembrie, programand meciurile Stefanos Tsitsipas vs. Daniil Medvdev, de la ora 16:00, ora Romaniei si Rafael Nadal vs. Alexander Zverev, de la ora 22:00, pe acelasi fus orar.

Nadal, calificat inca din iulie. Berrettini, pe 1 noiembrie

Rafael Nadal a fost primul tenismen care a reusit calificarea in clasamentul Cursei pentru Londra, izbutind accesul la Turneul Final inca din data de 10 iulie.

Ultimul care si-a gasit locul intre primii opt tenismeni ai anului a fost semifinalistul de la US Open, Matteo Berrettini, calificat matematic in prima zi a lunii noiembrie.

Campionul en-titre: Alexander Zverev

Alexander Zverev a obtinut cel mai important titlu al carierei tocmai la Londra, anul trecut, cand l-a invins in finala ATP Finals pe Novak Djokovic, in doua seturi, scor 6-4, 6-3.

Zverev l-ar putea reintalni pe Djokovic si la aceasta editie a Turneului Final, fie in faza semifinalelor, fie din nou in ultimul act competitional.

Cel mai titrat jucator din istoria Turneului Campionilor

Roger Federer este tenismenul cu cele mai multe succese in aceasta competitie finala, inregistrand 6 titluri castigate in anii 2003, 2004, 2006, 2007, 2010 si 2011.

In plus, Federer a mai ajuns in patru finale, pe care le-a pierdut in sezoanele 2005, 2012, 2014 si 2015.

Pe locul doi in clasamentul victoriilor la Turneul Campionilor se afla sincronic Novak Djokovic, Ivan Lendl si Pete Sampras, cu cate 5 titluri, iar pe locul 3 este Ilie Nastase, cu 4 titluri adjudecate in anii 1971, 1972, 1973 si 1975.

Turneul Campionilor 2019, un turneu cu talie

Toti cei opt tenismeni calificati la Turneul Campionilor au o inaltime de minim 1,85 metri, incepand cu Roger Federer, Rafael Nadal si Dominic Thiem, care sunt cei mai scunzi dintre participanti.

Tenismenii cu talia cea mai impozanta sunt Alexander Zverev si Daniil Medvedev, ambii cu o inaltime de 1,98 metri.

Acestia sunt urmati de Matteo Berrettini si Stefanos Tsitsipas, cu inaltimi de 1,96m, respectiv 1,93m, urmand ca Novak Djokovic sa completeze lista, cu o inaltime de 1.88m.

Participantii acestei editii a turneului final au, asadar, o inaltime in medie de 1,91 metri.

Arena O2, o locatie pe masura evenimentului

Cu o capacitate de 20.000 de locuri, O2 Arena este una dintre cele mai faimoase sali de evenimente din intreaga capitala a Regatului Unit.

Nu mai putin de 1,443,232 de bilete au fost vandute pentru concertele organizate in Arena O2 in anul 2017, iar numerele au fost in plina crestere de atunci.

Arena propune un spectacol impresionant de lumini, organizatorii creand un fond de intuneric profund inaintea meciurilor, dar si in pauzele dintre game-uri. Lucrul acesta i-a afectat pe anumiti jucatori, care s-au plans despre succesiunea prea rapida pentru ochi dintre intuneric si lumina stridenta, insa aceste nemultumiri nu au afectat in vreun fel modul de organizare al Turneului Campionilor.

Roberto Bautista Agut si Gael Monfils, rezervele TC 2019

Bautista Agut a reusit sa intre in top 10 ATP pentru prima oara in cursul acestui an, dar nu a izbutit sa ramana in primii opt pana la finalul sezonului. Spaniolul, la fel ca francezul Gael Monfils, care a ajuns pana in sferturi la US Open, vor fi rezervele care vor intra in joc in cazul in care unul dintre cei opt se va accidenta.

Avand in vedere situatia fizica a lui Rafael Nadal, este foarte probabil ca minim unul dintre acestia sa ajunga sa fie chemati in cadrul competitiei.

La Turneul Campioanelor, atat Kiki Bertens, cat si Sofia Kenin au participat, desi nu fusesera intre primele opt jucatoare ale anului. Ele au intrat pe parcurs in competitie din cauza accidentarilor suferite de Naomi Osaka, respectiv Bianca Andreescu.

Trei debutanti din opt participanti: Medvedev, Tsitsipas si Berrettini

Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas si Matteo Berrettini s-au calificat in 2019 pentru prima oara la competitia finala a anului in tenisul masculin. Medvedev a reusit aceasta performanta la 23 de ani, la fel ca Berrettini, iar Tsitsipas la 21.

Rafa Nadal nu a castigat niciodata Turneului Campionilor si cauta primul succes in acest an, insa starea fizica nu il ajuta. Nadal a inceput sa serveasca doar cu 3 zile inaintea startului primului meci programat, din cauza unei micro intinderi musculare in zona abdominala, suferita la Paris.

Turneul Campionilor se joaca la Londra in perioada 10-17 noiembrie, cu cate doua meciuri de simplu si de dublu programate in fiecare zi. Meciurile de simplu vor avea loc la orele 16, respectiv 22, ora Romaniei.