Eugenie Bouchard a apărut alături de membrii familiei sale în emisiunea TV „Family Feud”, varianta nord-americană a show-ului PRO TV intitulat „Ce spun românii.”

În prime-time și în văzul a milioane de oameni, Genie Bouchard a dezvăluit că se mândrește cel mai puternic cu performanța istorică de a fi devenit primul sportiv din Canada care atinge finala unui turneu de mare șlem.

Bouchard a semnat performanța în ediția 2014 a turneului de la Wimbledon, în care a depășit-o chiar pe Simona Halep, în faza semifinalelor.

În penultimul act al competiției a cărei finale avea să o piardă în fața Petrei Kvitova, Bouchard s-a calificat după o partidă în care românca a acuzat limitări de mobilitate, din cauza unei entorse la nivelul gleznei, suferite chiar în startul meciului.

Întrebată dacă îi este mai greu să înfrunte în circuitul WTA o prietenă sau o jucătoare pe care nu o suportă, Bouchard a replicat rapid, zicând: „E mult mai greu să joci împtoriva unei prietene. De asta încerc să nu îmi fac prietene în circuit.

Mi s-a părut greu să mă uit peste fileu și să văd o față cunoscută, o persoană de care îmi păsa. Prefer, de obicei, să simt ură și furie față de adversare, pentru a le putea demola,” a dezvăluit Eugenie Bouchard, în direct la CBC.

