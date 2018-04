Peste 400 000 $ pentru Halep in America! Castig URIAS dupa semifinala de la Indian Wells si turul 2 la Miami. Cand revine pe teren

Simona Halep si-a luat cateva zile de vacanta dupa revenirea din Statele Unite.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Juventus - Real Madrid in Champions League! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

Simona a ajuns pana in semifinale la Indian Wells, dar a iesit repede la Miami, in turul 3. Chiar si asa, in ultima luma, in contul ei au intrat peste 400 000 de dolari. Simona se relaxeaza de Paste in tara. Apoi, va relua antrenamentele pentru a fi in cea mai buna forma la Romania - Elvetia din Fed Cup. Meciul se joaca la Cluj pe 21 si 22 apr!



Simona mai are sub 100 000 de dolari pentru a ajunge la 23 de milioane de euro castigate din tenis.