Ea ii poate lua locul lui Halep! E pasionata de tenis si matematica: A fost deja admisa la Harvard

Halep a ajuns la 60 de saptamani pe primul loc in lume.

O romanca vrea sa-i ia locul. Tanara a fost admisa la Harvard si e pasionata de tenis si de matematica.

Mihaela Marculescu a facut inot si schi, dar s-a oprit la tenis.

"Imi place foarte mult de Simona Halep. Ea a fost idolul meu de cand eram mica. Am dorinta aceasta de a intra pe teren si a castiga orice punct. Sunt foarte ambitioasa", spune Mihaela.

As la matematica, Mihaela e in ultimul an la liceu si a fost admisa la Harvard.

"Imi place matematica si consider ca pot sa o aplic in timp ce sunt in terenul de tenis pentru ca mie imi place sa gandesc logic", spune tanara.

"Pe Mihaela, am sustinut-o total, nu numai in sport, ci si la invatatura. Sunt unul dintre cei mai mandri parinti, tatici, pentru o fata atat de buna", spune tatal Mihaelei, Mihai Marculescu.