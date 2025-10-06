GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis

Cum arată Camila &bdquo;Barbie&rdquo; Giorgi, la un an și jumătate de la &bdquo;retragerea-dispariție&rdquo; din tenis Tenis
Camila Giorgi s-a retras din tenis în mai 2024.

Camila Giorgi (33 de ani) s-a întors în Italia pentru a petrece câteva zile în Toscana, regiunea în care a locuit.

Camila Giorgi, în formă excelentă, la un an și jumătate de la retragerea din tenis

Mutată în Argentina după retragerea din tenisul profesionist, fosta jucătoare italiană s-a pozat îmbrăcată cu o pereche de blugi și un top care le permite celor șapte sute de mii de urmăritori pe care îi are pe Instagram să vadă condiția fizică impecabilă în care s-a păstrat în ultimele optsprezece luni.

Cu un abdomen plat și puternic, Camila Giorgi a adunat zeci de mii de aprecieri pe rețelele sociale, lăsând impresia că ar putea juca în circuitul WTA și la ora actuală, dacă și-ar dori.

Probleme cu vaccinul anti-COVID și fiscul italian pentru Camila Giorgi

Camila Giorgi s-a retras din tenisul profesionist în luna mai a anului 2024, dar fără să anunțe public acest lucru.

În presa italiană s-a scris despre o posibilă evaziune fiscală a jucătoarei de tenis, dar și despre potențiala falsificare a vaccinului anti-COVID, două lucruri din cauza cărora s-a speculat că ar fi convins-o în a se muta în Statele Unite ale Americii.

În legătură cu vaccinul, Giorgi spune pentru Verissimo TV că i s-a administrat un vaccin greșit, chiar dacă ea însăși ar fi fost de acord cu primirea dozelor anti-COVID.

„Vaccinul l-am făcut. Mi-au dat aprobarea. Altfel, nu aș fi putut să călătoresc ori să particip la turnee,” a specificat Camila Giorgi.

Elaborând asupra plecării sale din Italia în SUA, Camila Giorgi a spus: „Am rămas foarte surprinsă când am văzut știrile din ziare. Nu a fost vorba despre o fugă, ci doar m-am mutat definitiv în America,” a spus Giorgi, într-o explicație care nu a convins prea multe voci implicate în lumea tenisului.

Camila Giorgi a câștigat peste 6,4 milioane de dolari americani din tenis.

