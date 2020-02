"Arbitrul asta nu stie nimic, frate, e un dobitoc!" | REACTIA TERIBILA a Patriciei Tig la un turneu WTA i-a lasat cu gura cascata pe organizatori 

Patricia Tig a ajuns la capatul rabdarilor in finalul meciului cu Yafan Wang, din 16-imile turneului WTA de la Hua Hin.

Patricia Tig, numar 105 WTA s-a enervat teribil in meciul din 16-imile turneului WTA de la Hua Hin, Thailanda. Romanca a fost deranjata de hotararea arbitrei de scaun, care i-a indicat sa rejoace punctul dupa o greseala comisa de un arbitru de linie la o lovitura trimisa pe linie de Tig.

Momentul tensionat s-a produs intr-un punct critic al meciului, la 4-4 in tiebreak-ul setului decisiv, iar partida a fost intrerupta pentru cinci minute, interval in care Patricia Tig s-a certat cu arbitra de scaun si i-a cerut acesteia sa verifice mingea trimisa de oponenta ei in afara terenului, astfel incat sa-i acorde Patriciei punctul, in schimbul rejucarii lui.

Arbitru: "Domnisoara Tig a cerut challenge la ultima minge, spre partea stanga", a spus arbitra de scaun.

Patricia Tig: "Nu, asta a fost afara. De ce? A fost atat de mult afara", a spus Tig.

Arbitru: "N-am vazut asta", a spus arbitra de scaun.

Patricia Tig: "Dar verifica mingea. E atata de mult afara. Dar nu e greseala mea, e greseala ta. Vreau ca tu sa schimbi decizia. E atat de mult afara, nu a fost aproape. Haide! E treba lui (n.r.: a arbitrului de tusa) sa stie asta. Nu, nu, verifica mingea. E greseala ta, tu trebuie sa verifici chiar acum! Cheama supervizorul!"

La venirea supervizorului turneului, Tig si-a continuat tirada:

Patricia Tig: "E vina lor, nu a mea. Mingea a fost afara atat de mult. Ei nu au vazut asta, nu stiu de ce. Nu-mi spune tu mie nimic despre regulament, in primul rand! Nu-mi spune tu mie nimic la acest turneu, bine? E punctul meu si e greseala voastra. Eu m-am referit la acea minge, despre care am cerut sa fie verificata, nu puteam sa zic ca e afara si cealalta", a continuat romanca.

La capatul puterilor, Patricia Tig a cedat si a strigat si in limba romana, aratand catre arbitrul de tusa si spunand: "Asta nu stie nimic, frate, e un dobitoc!"

Pana in prezent, WTA nu a luat masuri impotriva Patriciei Tig, care s-a calificat in cele din urma in optimi la Hua Hin, invingand-o pe Yafan Wang (56 WTA), scor 6-1, 1-6, 7-6(5). In optimi, Patricia Tig va juca impotriva chinezoaice Xiaodi You, numar 210 WTA.