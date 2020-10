Fostul mare tenismen roman a povestit cum a furat din Casa Alba | Cum i-a intampinat Richard Nixon pe Ilie Nastase si Ion Tiriac la finala Cupei Davis din 1969  

Invitat de Richard Nixon la Casa Alba, fostul tenismen roman, Sever Dron a povestit cum a reusit sa fure ceva tocmai din Washington D.C.

Fost tenismen roman si component al nationalei care s-a calificat in finala Cupei Davis din 1969, Sever Dron a povestit dupa jumatate de secol care au fost cele mai amuzante lucruri facute de echipa lui Ilie Nastase si Ion Tiriac atunci cand acestia au fost invitati la Casa Alba de catre presedintele Statelor Unite ale Americii la acea vreme, Richard Nixon.

"In 1969, am fost primiti de Richard Nixon. Noi nu eram bine vazuti in Romania, tenisul era considerat un sport burghez. Noi faceam tenis, altii faceau sporturi mai populare: fotbal, handbal, volei. Am fost foarte bine primiti, am fost si la Casa Alba. A fost un protocol foarte interesant. Meciul s-a jucat la Cleveland, dar noi am fost intai la Washington, ni s-a trimis un avion. Nixon a spus un lucru: «Am fost intr-o tara de Est, am fost foarte bine primit si as dori ca acesti reprezentanti ai Romaniei sa fie la fel de bine primiti cum am fost si noi in Romania». Am fost foarte impresionati, nu oricine merge la Casa Alba," si-a inceput povestea Sever Dron in cadrul emisiunii GSP Live.

"Eu chiar am fost obraznic. Pe vremea aceea, faceam colectie de cutii de chibrituri. Era o dambla de-ale mele. Cand a venit seful Protocolului, am spus ca vreau sa mi se dea o cutie de chibrituri, sa scrie Casa Alba pe ea. Cei de acolo mi-au spus: «Dar dumneata chiar faci ce vrei? Lasa, ca ne ocupam noi!» Am primit cadou o minge de golf, un stilou. Intre timp, am reusit sa iau o cutie de chibrituri de pe o masuta de acolo, cred ca nu m-a vazut nimeni. Ca romanul! Voiam sa am ceva personal, e o istorie nostima," a povestit Sever Dron, la GSP Live.

Romania avea sa piarda cu 5-0 finala Cupei Davis din 1969, Stan Smith si Arthur Ashe obtinand amandoi victorii in fata lui Ilie Nastase, respectiv Ion Tiriac.