Campioana en-titre, Rybakina, eliminată în sferturile Wimbledon! Jabeur și-a luat revanșa pentru finala de anul trecut

Ons Jabeur (6 WTA) a reușit să își ia revanșa în fața Elenei Rybakina (3 WTA), pe iarba Terenului Central de la Wimbledon.

La un an distanță de la finala pierdută, sportiva tunisiană s-a impus, în faza sferturilor de finală, scor 6-7 (5), 6-4, 6-1.

Victoria este o oglindire a succesului obținut de jucătoarea din Kazahstan, în finala din 2022, Jabeur reușind la rândul său o revenire de la 0-1 la seturi.

Cele patru semifinaliste ale turneului de la Wimbledon 2023 - Elena Svitolina, Marketa Vondrousova, Aryna Sabalenka și Ons Jabeur - garantează că jucătoarea care se va impune în acest an va fi o campioană în premieră a turneului de mare șlem din Londra.

