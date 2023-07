Novak Djokovic (36 de ani, 2 ATP) s-a calificat în semifinalele turneului de la Wimbledon. Numărul 2 ATP a dispus de rusul Andrey Rublev (25 de ani, 7 ATP), în patru seturi, scor 4-6, 6-1, 6-4, 6-3, în mai puțin de trei ore de joc.

În penultimul act, campionul en-titre îl va întâlni pe elevul antrenorului Darren Cahill, Jannik Sinner, ajuns în premieră în semifinalele unui turneu major.

Vorbind despre concurență, „Nole” a făcut o declarație controversată, în interviul oferit pe terenul de joc, spunând: „Fiecare jucător vrea să fie în poziția în care toată concurența vrea să câștige împotriva lui. Presiunea e un privilegiu, face parte din sport, nu te lasă niciodată, indiferent de câte ori ai câștigat, mai ales aici, pe Terenul Central de la Wimbledon.

Dar trezește cele mai frumoase emoții în mine și mă inspiră să joc cel mai bun tenis. Știu că vor să câștige, dar nu o să se întâmple... încă. Foarte umil,” s-a autoevaluat tenismenul sârb.

Acesta a adăugat pe acest subiect la conferința de presă, relatând că i se pare natural să se considere favorit la câștigarea trofeului, având în vedere că are experiența altor șapte titluri cucerite pe iarba londoneză.

„Nu vreau să par arogant, dar bineînțeles că mă consider favorit la titlu.

Judecând după rezultatele pe care le-am avut în cariera mea aici, cu cele 7 titluri de la Wimbledon pe care le-am câștigat, e normal să mă consider favorit,” a spus Djokovic, la conferința de presă organizată după meciul cu Andrey Rublev.

