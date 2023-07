Aryna Sabalenka (25 de ani, 2 WTA) s-a calificat în semifinalele turneului de la Wimbledon.

Sportiva din Belarus i-a lăsat doar șase game-uri americancei Madison Keys (28 de ani, 18 WTA), în duelul încheiat scor 6-2, 6-4, în mai puțin de 90 de minute de joc.

În clasamentul WTA LIVE, Iga Swiatek mai are un avantaj de 470 de puncte, în fața Arynei Sabalenka. Acesta poate fi anulat, în cazul în care Sabalenka va reuși calificarea în prima finală a carierei, în competiția de la Wimbledon.

Poloneza Swiatek a ocupat prima poziție a ierarhiei mondiale începând din data de 4 aprilie 2022, moment din care nu a fost întrecută, acumulând, până astăzi, 66 de săptămâni consecutive ca lider WTA.

Sabalenka se va duela cu Ons Jabeur, în semifinala care va decide numele jucătoarei care va ocupa locul 1 al clasamentului WTA, începând de săptămâna viitoare.

Welcome back to the semi-finals, @SabalenkaA ????

The No.2 seed powerfully gets past Madison Keys in straight sets, 6-2, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/tPuQdJzmoc