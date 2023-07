Ons Jabeur (28 de ani, 6 WTA) s-a întâlnit cu fostul fotbalist englez, David Beckham, înainte de a-și fixa o confruntare cu Bianca Andreescu, în a treia rundă a competiției de mare șlem de la Wimbledon.

Sportiva tunisiană a glumit, rugându-i pe jurnaliști să nu îi spună soțului său cât de mult s-a bucurat de interacțiunea cu David Beckham. „Nu-i spuneți soțului meu, dar m-am bucurat de îmbrățișare și de o conversație foarte plăcută cu Beckham,” a punctat Jabeur.

În interviul oferit pe teren, după victoria semnată în detrimentul chinezoaicei Zhouxouan Bai, scor 6-1, 6-1, Ons Jabeur a vorbit despre modul în care încearcă să îi imite pe fotbaliști, în jocul de picioare.

„Ai vorbit despre jocul de picioare și cum încerci să îl imiți pe Ronaldo. Știu că te-ai întâlnit cu Beckham,” a punctat Annabel Croft, fostă jucătoare de tenis.

„Nu am spus David Beckham?”, a întrebat Jabeur.

„Ai spus Ronaldo!”, a asigurat-o Croft.

„Acum încerc să îl imit pe David Beckham, joc ca și el,” a glumit Ons Jabeur.

"I'm glad my husband let me give him a hug" ????

From David Beckham to skiing, there is never a dull moment when @Ons_Jabeur is behind the mic ????#Wimbledon pic.twitter.com/OXzoKum7OF