Rusoaica de 16 ani, amendată în mod controversat, după eliminarea din turneul de la Wimbledon

La 16 ani, Mirra Andreeva a reușit calificarea în optimile de finală ale întrecerii de mare șlem de la Wimbledon, însă călătoria sa pe iarba londoneză s-a încheiat cu un gust amar.

Sportiva din Federația Rusă a fost penalizată de arbitrul partidei pierdute în fața americancei Madison Keys. Rusoaica s-a dezechilibrat, iar oficialul partidei a interpretat că a aruncat cu racheta, în ciuda faptului că Andreeva a dezaprobat și a ținut să precizeze că nu a avut vreo intenție de a scăpa racheta din mână.

Drept urmare, organizatorii turneului de la Wimbledon au decis să o amendeze cu 8000 de dolari, o sumă incomparabilă cu premiul de $262,005 pe care și l-a asigurat prin calificarea în turul al patrulea.

În ciuda eșecului scor 3-6, 7-6 (4), 6-2 din meciul cu Madison Keys, Mirra Andreeva va urca 38 de locuri în clasamentul WTA, până pe locul 64 mondial.

"You don't understand what you're doing" ????

Do we think this was an innocent slip or a deliberate throw from Mirra Andreeva? ????#Wimbledon pic.twitter.com/044UfgQN0Q