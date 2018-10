Are cine sa duca traditia mai departe! Florin Mergea a devenit tata!

Florin Mergea are cel mai mare sustinator!

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Lituania - Romania, joi, 21:45. Romania - Serbia, duminica, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, vineri, 19:00 la PROX!

Florin Mergea a devenit tata, iar asteptarea vicecampionului olimpic de la Rio 2016 a luat sfarsit. Tenismenul specializat in proba de dublu a postat pe contul personal de Fracebook o fotografie in care este alaturi de sotia sa, Daiana, si de cel mic.

“Noi trei, in sfarsit”, a scris la postare Florin, care isi declara public nerabdarea de a-si cunoaste copilul nou-nascut.

De curand, Florin a fost operat la genunchiul stang, urmand o perioada in care se va dedica exclusiv tratamentului si vietii de familie. Ultimul meci jucat de Mergea a avut loc luna trecuta, pentru echipa de Cupa Davis a Romaniei, unde a facut pereche cu Horia Tecau. Romania a cedat in fața Poloniei, scor 2-3, in ciuda punctului adus la dublu.

Florin Mergea, 33 de ani, ocupă locul 579 mondial la dublu. Olteanul este profesionist inca din 2003.