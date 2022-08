Alexandrer Zverev (25 ani, 2 ATP) nu va participa la US Open, turneu care se va desfășura la New York, între 29 august și 11 septembrie. Germanul nu s-a putut reface la timp după accidentarea suferită în semifinala Roland Garros, de pe 3 iulie, contra lui Nadal (36 ani, 3 ATP), când a suferit o ruptură de ligamente la gleznă.

Alexander Zverev has withdrawn from the US Open.

Get well soon, Alex! pic.twitter.com/Yj12xO0mNl