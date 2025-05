Cotat la 700.000 de euro de site-urile de specialitate, fotbalistul născut la Mangalia a semnat cu Farul în august 2024, după un an petrecut în Qatar, la Muaither SC, în care și-a rotunjit veniturile.



”Vei lua în considerare o ofertă doar din străinătate?” Denis Alibec a vorbit sincer despre viitorul său



Alibec a fost integralist cu Gloria Buzău la Ovidiu, în victoria cu 1-0 a Farului, din cadrul etapei cu numărul 7 a play-off-ului SuperLigii României. La flash-interviul de la finalul confruntării, fotbalistul a vorbit despre viitorul său.



”N-am discutat cu nimeni (n.r. despre viitorul său), deocamdată sunt la Farul, nu mă gândesc la plecare, vom vedea ce va fi în vară.



(n.r. Vei lua în considerare doar o ofertă din străinătate?) Acum chiar nu mă gândesc la nimic, trebuie să câștigăm și meciurile care au rămas și să terminăm cu o figură frumoasă anul acesta”, a spus Denis Alibec.



Cât despre meciul propriu-zis, Alibec a punctat că Farul a obținut victoria într-o manieră nu tocmai frumoasă.



”Trebuie să muncim mult mai mult dacă vrem să câștigăm și celelalte meciuri. Am spus înainte de partida cu Petrolul că e important să câştigăm două meciuri, am făcut-o, chiar dacă nu într-o manieră frumoasă. Important e că am luat cele șase puncte.



Ne bucurăm că Grigoryan a reușit să marcheze, ne-a ajutat foarte mult, atât el, cât și Buzbuchi, care a apărat penalty-ul. La fiecare meci, alți jucători ies la rampă și asta este bine.



Vom lua meci cu meci, dar, normal, ne gândim la barajul pentru cupele europene, trebuie să salvăm anul acesta cumva și cred că asta ar fi soluția”, a mai spus atacantul.