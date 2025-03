Un fost internațional român a făcut praf echipa lui Dorinel Munteanu: ”Mi se pare strigător la cer! Au fost morți”

Sibiul foarte bun, felicitări, acum nu ştiu dacă sunt buni ei sau prea slabi ăştia de la Sepşi. Nu am văzut o organizare şi Dorinel ştie asta. Dar chiar să ai căderea asta... Nu mi-a placut absolut nimic din ce am văzut la Sepsi. Hermannstadt a fost net superioară. Dorinel are mult de muncă. Acolo se întâmplă ceva, au şanse mari să între în horă (n.r. retrogradării)” , a spus Marius Baciu la Prima Sport.

Dorinel Munteanu și-a prezentat scuzele la flash-interviu după dezastrul cu Hermannstadt: ”Îmi cer iertare. Sper să ieșim din pasa asta”



”Am început jocul foarte bine, din punctul meu de vedere. Am avut ocazia prin Coman, foarte mare. Am început să ne impunem jocul. Dar prima repriză a fost una a cadourilor. Hermannstadt nu ne-a pus mari probleme decât poziționant. Au marcat două goluri prin greșelile noastre.



Mă gândesc la echipă. Eu am încredere în băieți. A doua repriză am încercat să punem presiune. Am mai avut șanse să marcăm, dar nu am făcut-o. Încă nu funcționează ceea ce le-am transmis băieților din punctul de vedere al jocului. Toți și-au dorit, dar nu au reușit.



Sper că următorul joc să fie reușit și rezultatul să fie pozitiv pentru noi.



A fost un moment greu când am preluat echipa. Dar asta nu mă sperie. Mă ambiționează. Mă face să fiu mai bun. Așa că, numai împreună cu jucătorii pe care-i am la dispoziție putem redresa echipa.



Trebuie să trecem bine peste acest campionat. Îmi cer iertare, îmi cer scuze pentru toți suporterii care au venit în număr mare la stadion. Sper că și jucătorii să înțeleagă că trebuie să ieșim din această pasă.



Până în ultima etapă ne vom bate pentru obiectivele stabilite de conducere. Cât mai repede trebuie să acumulăm puncte. Ce-o fi la anul, vedem”, a spus Dorinel Munteanu după meci.