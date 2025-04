Partida se joacă luni, de la ora 20:30, pe stadionul din Gruia, iar cele două formații speră să obțină victoria care le-ar aduce mai aproape de îndeplinirea obiectivului. Dacă CFR Cluj se luptă pentru titlu, Rapid speră la să prindă un loc pentru cupele europene.

Dan Petrescu, deranjat de atitudinea jucătorilor înaintea partidei cu Rapid

Antrenorul ardelenilor a declarat în cadrul conferinței de presă că a fost nemulțumit de felul în care s-au pregătit jucătorii în această săptămână și că speră ca lucrurile să se schimbe pentru meciul cu Rapid.

"Nu pot să zic că am fost 100% fericit săptămâna asta, la ce am văzut la antrenamente. Asta e realitatea. Am avut ședințe cu ei. Nu-mi aduc aminte de 11 luni sau de când am venit să am discuții că nu s-au antrenat bine.

Săptămâna asta parcă ceva a lipsit. Sper să mă fi înșelat, dar nu mi s-au părut așa motivați și concentrați, așa cum am vrut eu. Nici datele fizice de la antrenamente nu arată așa cum am vrut eu să arate. Sper să mă fi înșelat și să văd o echipă cu foame, foarte agresivă, să vrea să joace fotbal, să dea goluri.

Aproape un an de la CFR – clar, normal, a fost cel mai dificil mandat. Nu e ușor, știți și voi ce s-a întâmplat. Aici nu poți să stai dacă n-ai rezultate bune. Sper să reușesc să termin campionatul și să încep și celelalte sezoane aici, la CFR.

Din vară mai am doi ani de contract. Mă gândesc la echipă, să scoatem maximum din ce mai avem de jucat în campionat și Cupă", a explicat Dan Petrescu.