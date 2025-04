FCSB s-a impus la limită, scor 1-0 cu U Cluj, sâmbătă seara, pe Arena Națională, într-un meci din etapa a treia a play-off-ului Superligii.



Disputată în fața a peste 15.000 de spectatori, partida a fost la discreția gazdelor. U Cluj a dat o replica palidă.



Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul oaspeților, a avut un discurs echilibrat la final și a lăsat de înțeles că abia sezonul viitor se va bate la titlu.

Sabău, făcut șah-mat de FCSB. Cum a reacționat la final antrenorul lui U Cluj



"Le-am dat mingea foarte ușor, asta a denotat lipsă de încredere, i-am dat curaj adversarului. Am ajuns foarte puțin în careul adversarilor. În a doua repriză am fost ce trebuia să fim, mai ales în ultimele 10 minute. Am fi putut egala la ocaziile din final. Au venit prea târziu.



În astfel de jocuri trebuie să ai mai multă personalitate, dar teama îți anulează calitățile. Teamă? Să nu greșești, suferi... Noi am avut și în prima repriză mai multe momente (n.r.: - slabe)



Sunt meciuri în care eu mă edific, realizez, nivelul fiecărui jucător... Sunt meciuri elocvente pentru noi ca să vedem cum putem să ridicăm nivelul. Fiecare meci e oglinda fiecărui jucător.



(n.r.: - dacă se vor bate pentru titlu sezonul viitor) Depinde și de buget, și dacă vom nimeri jucătorii potriviți. Am avut un sezon de excepție pentru Universitatea, trebuie să facem anumite schimbări clare, cred că putem mai mult, dar avem meciuri importante de jucat, fiecare se poate maturiza și vom vedea dacă ne putem baza pe ei", a declarat Sabău, la finalul jocului de pe Arena Națională.