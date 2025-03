Luni, U Cluj a anunțat că Ioan Ovidiu Sabău a semnat un nou contract, care va fi valabil până în vara anului 2027. Fostul internațional, aflat la al treilea mandat pe banca ardelenilor, a preluat echipa în august 2023, iar în acest sezon a dus-o în play-off.



Prima reacție a lui Ioan Ovidiu Sabău după ce a semnat cu U Cluj

Sabău spune că, la un moment dat, era tentat să renunțe, însă s-a răzgândit, încurajat fiind și de anumiți jucători ai Universității Cluj.



"Am semnat pentru că mi-am dorit să am continuitate. Alături de fani, de jucători, de conducere, de sponsori am avut un an deosebit și am considerat că e normal, chiar dacă am fost tentat să renunț. Până la urmă, a fost o muncă făcută bine și cred că acest club are nevoie de continuitate și să îi răsplătesc pe cei care m-au susținut foarte mult până acum.



M-au încurajat și jucătorii să semnez acest contract. Sigur, în general jucătorii care joacă (n.r - râde). Am lucrat bine și am început să ne cunoaștem foarte bine. Ne dorim să continuăm ce am făcut până în acest moment", a spus Ioan Ovidiu Sabău, pentru PRO TV.

Anunțul prelungirii înțelegerii lui Sabău a venit cu o săptămână înaintea derby-ului U Cluj - CFR Cluj (luni, 31 martie, ora 20:30, în a doua etapă din play-off).



U Cluj a început play-off-ul cu un eșec drastic, 0-3 pe terenul Universității Craiova. Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău se află pe locul 5, cu 26 de puncte, patru sub liderul CFR.