Patronul roș-albaștrilor a considerat gestul fundașului drept unul instinctiv și a direcționat reproșurile către portarul Târnovanu.



Deși FCSB conducea cu 3-0, meciul s-a complicat teribil în minutul 65, când Mihai Popescu a respins cu mâna de pe linia porții un șut al lui Korenica. Fundașul a văzut direct cartonașul roșu, iar CFR a beneficiat de penalty, transformat în cele din urmă de Louis Munteanu după ce Târnovanu respinsese inițial în bară. Clujenii au mai marcat o dată pe final, dar FCSB a reușit să păstreze victoria.



După meci, Gigi Becali l-a absolvit de vină pe Popescu pentru faza care putea schimba soarta partidei. "Nu este el de vină (Mihai Popescu care a luat roșu), a fost împins. El n-a vrut să facă asta, este o dorință de a-și duce mâna din instinct. Eu aș putea aici să-l judec puțin pe Târnovanu, că ce căuta acolo! Dar Popescu, el nu. El a întins mâna din instinct. A făcut-o din instinct", a spus Becali la Digi Sport.

Becali l-a "taxat" pe Ștefan Târnovanu



În schimb, Becali a avut mici reproșuri la adresa portarului Ștefan Târnovanu. Totuși, faptul că echipa sa a obținut în cele din urmă victoria i-a temperat discursul omului de afaceri. "A scos, a avut, la Louis Munteanu, unde a scos în prima repriză, bine, nu era extraordinară, dar... Din moment ce noi câștigăm meciul și facem 3 puncte, ce să mai reproșez? Nici lui Popescu, nici lui Târnovanu, nici la nimeni. Am câștigat meciul. Știi de ce îi reproșez lui Târnovanu? Băi, dacă ieși pe ea, dai un pumn și o dai afară! La penalty, el a vrut s-o prindă. Păi, ieși pe ea, vrei s-o prindă?", a încheiat Becali.



Victoria a dus FCSB la 39 de puncte, la cinci lungimi distanță de CFR Cluj, ocupanta locului secund.