Marian Aioani s-a accidentat în derby-ul dintre FCSB și Rapid, scor 3-3, atunci când giuleștenii au ratat victoria după o greșeală de portar a lui Franz Stolz.

Anunțul lui Marius Șumudică despre Marian Aioani

Din acest motiv, dezamăgiți și de randamentul la antrenamente al lui Stolz, giuleștenii l-au adus de urgență pe Dinu Moldovan, însă Șumudică a anunțat la conferința de presă premergătoare meciului cu Universitatea Craiova că Marian Aioani este refăcut și ar putea fi titular împotriva oltenilor.

Secretul giuleștenilor? Marian Aioani a mers să se trateze la Belgrad, la celebra Marijana.

”Dinu Moldovan este un băiat cu experiență, care a fost în Liga 1, a venit să ne ajute. Cu Aioani, vom vedea, astăzi se va antrena. Vezi? Avem și noi șmecheria noastră, nu a știut nimeni că a fost la Marijana. N-ați aflat, ați dormit.

A fost la Marijana, s-a tratat și sperăm ca mâine să fie în plenitudinea forțelor și Marijana să își facă încă o dată datoria și să nu mai avem probleme de genul ăsta. Sper să apere, vom vedea, depinde de antrenamentul de astăzi.

Aioani a făcut și ieri mișcare, a trecut testul cu brio. Astăzi vom vedea, e ultimul antrenament. În funcție de cum va arăta, sper să nu se întâmple nimic, probabil că va începe jocul. Dacă nu, asta este, avem ceilalți portari.

Este un risc de recidivă, vedeți și dumneavoastră, sunt jucători de la multe echipe și pe la FCSB am văzut că au curse întruna spre Belgrad și au dat roade. Bîrligea am văzut că va juca, Tănase a fost de nu știu câte ori și l-au refăcut, am înțeles că Șut a fost. Atunci, de ce să nu îl refacem și pe Aioani”, a spus Marius Șumudică la conferința de presă.