Antrenorul s-a declarat extrem de dezamăgit de neînțelegerile dintre galerie și conducere, dar mai ales de faptul că echipa nu este susținută așa cum și-ar fi dorit și a anunțat că la finalul sezonului va susține o conferință de presă în care "va spune tot" și chiar va părăsi clubul în cazul în care tensiunile de acest tip nu vor dispărea.

Marius Șumudică a venit cu lămuriri despre viitorul său

Tehnicianul a explicat că nu vrea să plece din Giulești, iar acest lucru se va întâmpla doar dacă oficialii clubului îi vor cere acest lucru.

"O spun răspicat, nu o să plec de la Rapid și nu îmi doresc să plec de la Rapid. Niciodată nu o să iau decizia de a pleca de la Rapid, dacă cei doi acționari sunt nemulțumiți de ce fac la Rapid nu este nicio problemă, ne vom despărți.

Mai am un an de contract, în momentul de față nu se pune problema să plec și nu m-am gândit la așa ceva. Poate am posibilitatea să plec, dar nu mi-am dorit nicio clipă să plec de la Rapid și nu îmi doresc.

O să spun motivele care au dus la unele insuccese, chiar dacă o să rămân, chiar dacă nu o plec. Nu vreau să ies din ecuație și să îmi creez un alibi. Și noi, staff-ul, mai greșim și jucătorii mai greșesc, dar a fost o presiune teribilă și multe lucruri create din interior", a explicat Marius Șumudică, potrivit Fanatik.

Marius Șumudică a plecat de la conferința de presă de după meciul cu Dinamo

La meciul cu Dinamo, scor 1-0, fanii Rapidului și-au făcut apariția mai târziu tribune în semn de protest și au afișat mai multe bannere împotriva acționarului minoritar. ”Azi avem derby cu conducerea, nu cu voi”, a fost unul dintre mesaje. Totuși, cel mai dur mesaj a fost unul în care acționarul minoritar de la Rapid era comparat cu Nicolae Ceaușescu.

”Victor Angelescu, Ceaușescu din Giulești?”, a fost întrebarea unui reporter aflat în sala de conferințe.

Imediat după ce a auzit întrebarea, Marius Șumudică s-a ridicat de la masă și a părăsit conferința de presă luându-și rămas bun în treacăt de la reporterii prezenți: ”Mulțumesc, bună seara”, a spus Șumudică în timp ce se îndrepta spre ieșire.