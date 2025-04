”Aș visa să îl am pe domnul... să am un domn la vară, dar nu vreau să spun pe cine. Mi-aș dori să am un domn la vară!”, a spus Șumudică după meci.

Reacția lui Denis Drăguș după ce a marcat primul gol din 2025

În mod clar, antrenorul Rapidului făcea referire la Denis Drăguș, atacantul lui Trabzonspor, care îi este și fin, dar și fost elev la Gaziantep. Câteva minute mai târziu, Șumudică l-a lăudat pe Denis Drăguș, pe care l-a numit ”cel mai bun fotbalist al echipei naționale”.

Drăguș a marcat împotriva lui Fenerbahce, însă Trabzonspor a pierdut cu 1-4. Titularizat pentru prima oară în 2025, internaționalul român l-a învins pe Dominik Livakovic pe finalul primei reprize, după o pasă a lui Simon Banza. La finalul meciului, Denis Drăguș nu și-a ascuns dezamăgirea.

”Din nefericire, nu am reușit să menținem scorul. Am marcat, după prima repriză eram în avantaj. La începutul celei de-a doua reprize, am primit două goluri rapid, unul după altul. A fost un meci dificil. Am marcat un gol, dar nu a fost suficient. Trebuie să învățăm niște lecții după acest meci”, a spus Denis Drăguș.

Ce a spus Marius Șumudică despre Denis Drăguș după Rapid – Dinamo 1-0

Antrenorul lui Rapid a avut cuvinte de laudă la adresa atacantului lui Trabzonspor și a mărturisit că, în opinia sa, Drăguș este cel mai bun atacant român.

”Urmăream, că e finul meu și-l urmăresc. Voi îl comparați pe Drăguș cu vreun vârf din România? S-a făcut că a ratat din toate pozițiile, că nu știu ce a făcut... Drăguș e numărul 1, nu că e finul meu. Păi Drăguș știți ce a avut de n-a jucat? Făcea infiltrații și a avut genunchiul paradit și un om ca Mircea Lucescu l-a ales tot pe Drăguș. De ce credeți?

Păi voi îl comparați pe Drăguș cu... am văzut câțiva zilele trecute. Nici nu știu dacă au transpirat. Vorbim de Drăguș? E numărul 1 de la kilometrul 50. E numărul 1 și cel mai bun fotbalist al echipei naționale de departe. O să vedeți”, a spus antrenorul Rapidului.