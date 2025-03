Formația dirijată de Marius Șumudică a primit vizita oltenilor sâmbătă seară în etapa a doua din play-off-ul SuperLigii României în Giulești. La capătul celor 90 de minute, Universitatea Craiova a înregistrat toate cele trei puncte după ce s-a impus cu 2-1.



Marius Șumudică a explicat fără menajamente scandalul de la finalul meciului Rapid - Craiova: ”Petrila plânge și dă pumni în vestiar. Cu tot respectul pentru Kovacs”



La finalul meciului, Istvan Kovacs a arătat două cartonașe roșii - lui Claudiu Petrila și unui membru din staff-ul tehnic al lui Marius Șumudică - dar și un cartonaș galben pentru antrenorul Rapidului.



La flash-interviu după confruntarea din Giulești, Marius Șumudică a explicat scandalul de la finalul partidei. A lăsat de înțeles că cele două roșii, cât și galbenul primit de el au fost prea dure.



”Dar, am fost, practic, chiar lângă Petrila. Prima oară i-a spus (n.r. Istvan Kovacs) că a intrat în teren (n.r. Petrila). Și Petrila i-a spus că se terminase jocul. Vezi, Doamne, că nu ai voie să intri în teren. Și secundul meu îi spune că și cei de la Craiova au intrat în teren. Zice cum judecați. Și nu știu ce i-ar fi spus.



Era lângă mine și vă spun sincer că nu l-a jignit. După care îi spun 'Băi, Istvan, vreau să vorbesc cu tine'. Ok, înțeleg, e cel mai bun arbitru român. Îl respect. Dar nu poți să te comporți așa cu anumiți oameni. Eu nu am jignit, am vorbit de la distanță, am întrebat lucruri clare.



Eu sunt convins că e fault la Burmaz. Sunt convins. Nu înțeleg nici la VAR. Nu avem curaj să-i spunem nimic lui Kovacs? Sau ce? Eu am văzut acum, pe tabletă. Am revăzut faza de 5 ori, e fault clar la Burmaz.



Eu consider că astăzi, și cu tot respectul pentru Istvan Kovacs. Și nu cred că voit... Că e la un nivel. Din păcate astăzi, tot ce a fost la limită, a fost pentru Universitatea Craiova. Și îmi pare rău. Că astfel de meciuri trebuie să se termine pe teren. Jucătorii sunt actorii principali și arbitrii să treacă în plan secundar.



Se termină meciul și să dai două roșii... Eu cred că și în Champions League sunt oameni care spun ceva. Atât timp cât s-a terminat meciul și nici nu i-a spus ceva și îi dă roșu... Acum, Petrila stă două meciuri. De ce? Petrila era lângă mine. Dacă ar fi adus injurii brigăzii de arbitri. Băiatul ăsta plânge în cabină. Dădea cu pumnii în ușile alea. Nu poți să tratezi așa un jucător.



Nu vă supărați pe mine. E ca la poliție. Dacă ai trecut pe galben, ei îți iau carnetul. Ce pot să-i spun eu acum lui Kovacs? Cu tot respectul, dar cred că e prea mult. Nu poți să-i dai roșu unui jucător... Mi-a spus că a intrat în teren. Ok, Istvan, s-a terminat meciul. Nu te-a jignit.



I-am zis 'te rog frumos, lasă-mă să-ți explic'. Și mi-a arătat galben. Și apoi a mai dat un roșu la staff când i-a spus că și ceilalți au intrat în teren”, a spus Marius Șumudică.



Ce a mai spus Marius Șumudică la flash-interviu



Tehnicianul a mai vorbit și despre evoluția elevilor săi. Pe deasupra, Șumudică le-a mulțumit și micilor fani rapidiști care au urmărit echipa din tribune, după ce Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a interzis accesul suporterilor de rând la meciul cu Craiova.



”Din păcate e al doilea meci pe care-l pierdem în prelungiri. Pierdem cu FCSB în minutul 90+4. Pierdem cu Hermannstadt. Azi în minutul 90+3. Când nu vrea Dumnezeu, nu ai ce să faci. Un egal era bun astăzi.



Consider că dacă aveam suporteri în tribună nu pierdeam meciul ăsta niciodată. Sunt convins. Oricum, le mulțumesc copiilor. Au fost admirabili pentru atmosferă.



Un joc plăcut pentru voi, un meci deschis. Chiar le-am spus jucătorilor că trebuia să înghețăm jocul, să fim mai liniștiți. Dar mi-au spus că puteau câștiga. Asta e viața.



La un moment dat trebuie să știi să faci și un joc murdar. V-am mai zis. Rapidul se ridică la nivelul play-off-ului, joacă un fotbal frumos, dar din păcate avem și ghinion.



Sunt mulțumit de atitudinea jucătorilor. Îi felicit pe această cale. Am întâlnit o echipă bună, care e construită în timp. Și, încă o dată spun, cred că un rezultat de egalitate era mai echitabil”, a mai precizat Șumudică.



Antrenorul lui Rapid a vorbit și despre Alexandru Mitriță, atacantul Universității Craiova, despre care a spus că face diferența în orice meci și că e cel mai bun jucător din campionatul României.



”Au cel mai bun jucător din campionat, Mitriță, care face diferența și e numărul unu de departe când se întoarce cu fața la poartă”, a punctat Șumudică.



Rapid - Universitatea Craiova 1-2



În prima repriză, atât Rapid, cât și Craiova și-au făcut simțită prezența în Giulești. Doar oltenii au marcat însă. Anzor Mekvabishvili a deschis scorul în minutul 18.



În actul secund, Gjoko Zajkov a restabilit egalitatea în minutul 55, iar Alex Mitriță, când tabela de marcaj părea că nu se mai modifică de la 1-1, a marcat în minutul 90+4 și a adus victoria Craiovei.