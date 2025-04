Masoero, sosit la U Cluj în septembrie 2023, după doi ani petrecuți în Rusia, a fost unul dintre jucătorii cu o contribuție semnificativă la sezonul istoric al echipei lui Ioan Ovidiu Sabău. Stoperul argentinian a jucat în 29 de partide și a înscris 5 goluri până acum.

Ioan Ovidiu Sabău: "Mi-l doresc foarte mult pe Masoero. Are tot respectul meu pentru ce a realizat"



La vară, Masoero își încheie contractul cu U Cluj, iar până acum nu a ajuns la un acord pentru prelungire. Recent, publicația locală Actual de Cluj a scris că FCSB va încerca să îl aducă în vară pe fundașul central argentinian pentru a-l înlocui pe Joyskim Dawa, accidentat grav. Sursa citată oferea detalii și despre contractul pe care ar urma să îl aibă Masoero la FCSB: salariu lunar de 15.000 de euro, dar și primă de instalare și bonusuri.



Întrebat despre zvonul potrivit căruia Masoero ar fi ajuns în atenția lui FCSB, Ioan Ovidiu Sabău a reiterat că speră ca argentinianul să fie convins să rămână la U Cluj.



"Nu știu noutăți despre Masoero. Eu mi-l doresc foarte mult. A fost și rămâne un jucător important pentru noi. Cu mici excepții de la începutul acestui an, când a intervenit și diferența de fus orar, rămâne un jucător care are viață în el, are atitudine, e foarte implicat. Are toată susținerea mea și tot respectul meu pentru tot ce a realizat. Sper în continuare să fie sută la sută pentru această echipă.



Pe lângă faptul că acești jucători rămân în istoria acestui club intrând în play-off și jucând foarte bine 18 meciuri pe primul loc, eu cred că mai pot rămâne în istoria acestui club și calificându-ne într-o cupă europeană. Ar fi un lucru extraordinar pentru jucători. Îmi doresc să își dorească și ei acest lucru", a spus Ioan Ovidiu Sabău, la conferința de presă premergătoare meciului U Cluj - Dinamo.

Masoero, care a împlinit în februarie vârsta de 30 de ani, a jucat în țara natală la Independiente Rivadavia și Club Deportivo Maipú, a evoluat în Europa la Lokomotiv Plovdiv (2018-2021) și Nizhny Novgorod (2021-2023).



Fundașul central a strâns în total 61 de meciuri la Universitatea Craiova, iar site-ul de specialitate Transfermarkt îl cotează acum la 1,3 milioane de euro.