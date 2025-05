Echipa pregătită de Dan Petrescu primește vizita ”șepcilor roșii” în etapa cu numărul 7 din play-off-ul SuperLigii României în Gruia, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”.



Ioan Ovidiu Sabău, categoric înainte de CFR - ”U” Cluj: ”Avem obiective clare! Meciul? E special, orice am spune”



Ioan Ovidiu Sabău a evidențiat la conferința de presă premergătoare derby-ului din Cluj că are emoții și că va fi o confruntare specială, prin prisma rivalității dintre cele două cluburi.



”U” a învins-o în turul play-off-ului cu 1-0 pe CFR, pe ”Cluj-Arena”, iar trupa lui Petrescu va vâna revanșa în fața propriilor suporteri, pe ”Constantin Rădulescu”.



”Am emoții. Avem obiective clare. Nu ai cum să tratezi cu indiferență sau superficial. Sunt acele stări pe care le are antrenorul, preocupările lui, gândurile lui. E și un meci mai special, orice am spune. Are o încărcătură.



În afară de ambițiile care trebuie să existe, noi trebuie să ne gândim cum o să jucăm, să duc jucătorii la o formă sportivă bună, să fie atenți. Orgoliile sunt mari.



Pentru mine fotbalul e cu suporteri. Ei trebuie să fie acolo. Stadioanele trebuie să fie pline. Asta creează o emulație, o stare de spirit.



Preocuparea mea este să îmi pregătesc echipa așa cum trebuie. Să fie în formă, la fel, să fim foarte, foarte atenție. Să nu ne depășească miza și dorința prea mare”, a spus Ioan Ovidiu Sabău.



Cum arată clasamentul play-off-ului