Ioan Ovidiu Sabău: ”Trebuie să văd cine mai are chef de fotbal, cine vrea să mai lupte!”

Ioan Ovidiu Sabău a fost extrem de dezamăgit de felul în care s-a prezentat echipa sa în a doua repriză cu Dinamo. Antrenorul le-a reproșat elevilor săi atitudinea avută și faptul că nu au dat totul pe teren.

Sabău a anunțat că va face o analiză amănunțită și va lua niște măsuri drastice în privința a mai multor jucători.

”Ne-au bătut și la fotbal, și la atitudine, diferență mare. Au fost mult mai motivați, au alergat mai mult. Știam că la mijlocul terenului sunt jucători care sunt peste ce avem noi ca tehnică, din punct de vedere al calității individuale. Ca organizare, am fost destul de bine în prima repriză, am reușit și să înscriem, nu ne-au pus probleme, ne-am apărat destul de bine, ne-am retras exact unde știam noi că au superioritate numerică.

Am reușit să închidem bine culoarele, spațiile și nu le-am dat posibilitatea să ajungă la poarta noastră. A venit și acel gol. După care au marcat, au intrat în joc, a venit și al doilea gol. Am făcut 2-2, la ultima fază am pierdut mingea, 3-2. A doua repriză nu poate fi analizată, nu știu ce au văzut fanii, au văzut niște jucători blazați care nu au știut să lupte pentru interesele lor și pentru cei care au venit la stadion. Asta am văzut eu, nu poți să nu te lupți cu ei, să nu mai crezi și să te lași dominat la un meci acasă cu atât de mulți oameni în tribune. Mie mi-ar fi rușine și îmi este rușine ca antrenor, pentru că eu îi antrenez, sunt plătit la zi, sunt respectat, la fel cred că și ei ar trebui să se simtă și să reacționeze la fel dacă sunt cu adevărat profesioniști.

Trebuie să îmi dau seama la ce nivel sunt acești jucători din toate punctele de vedere, ce obiective pot să îmi fixez cu ei. Trebuie să știu de ce are nevoie această echipă anul viitor. Noi am arătat foarte rău. În prima repriză, echilibrat, dar în a doua repriză, să fii condus cu 3-2, să intri, să nu te demarci, să nu ceri mingea, să nu îți câștigi duelurile, să nu vii cu centrări, să îți rămână mingea în careu, e greu. Dinamo a meritat, a fost mult mai bună astăzi.

Noi am fost cu echipele din play-off pe primul loc, nu s-au schimbat jucătorii, echipele sunt aceleași, au lipsit patru titulari, dar nu ai voie să iei atât de ușor astfel de goluri. Nu mi-a plăcut atitudinea din a doua repriză. Toți cei care au lipsit sunt importanți, au dus greul acestei echipe. Trebuie să văd cine mai are chef de fotbal, cine vrea să mai lupte pentru această echipă, dacă nu, mergem cu juniorii, nu e nicio problemă. Clubul ăsta merge înainte, nu își bate nimeni joc de el. Măcar știu că acei jucători sunt motivați și pun multă pasiune pentru acest club”, a spus Ioan Ovidiu Sabău.

