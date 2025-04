Gicu Grozav, show pe teren, dar și la interviu. Reacție sinceră despre golul senzațional + Ce a zis despre penalty-ul ratat

Petrolul Ploieşti a învins-o pe Gloria Buzău cu scorul de 4-0 (2-0), luni, pe teren propriu, într-un meci din etapa a cincea a fazei play-out a Superligii de fotbal.



Gicu Grozav a reuşit o dublă (18, 49), celelalte goluri fiind marcate de Tidiane Keita (42) şi Valentin Gheorghe (59).



Gicu Grozav a ratat un penalty în min. 27, şutul său fiind apărat de David Lazar. Primul gol marcat de Grozav a fost senzațional, din extrema stângă, din unghi aproape imposibil. La interviul de după meci, atacantul din Alba Iulia a recunoscut că a vrut să centreze.

Gicu Grozav a făcut show și la interviu. Moment de sinceritate + "M-am ofticat!"

"Știam că va fi un meci greu, aveam nevoie de aceste trei puncte, în continuare trebuie să muncim, să fim umili, să acumulăm cât mai multe puncte pentru a ne îndeplini obiectivul.



(despre primul gol, marcat din unghi aproape imposibil) Am vrut să centrez, din fericire pentru mine, el a plecat pe centrare (n.r.: David Lazar, portarul Gloriei), am avut noroc, mi-a sărit puțin, am lovit-o cu exteriorul. Nu mi-a zis nimic înainte de penalty.



(despre penalty-ul ratat) M-am dus să dau pe mijlocul porții, a lăsat piciorul... M-a ambiționat, dar am mai marcat, m-am ofticat puțin. Mă bucur că mi-am ajutat echipa.



Se văd foarte frumos lucrurile, când câștigi, se văd roz. Se va juca până în ultima etapă. Trebuie să fim umili, să muncim, să luăm cât mai multe puncte.



Un grup foarte unit în vestiar, suntem toți și la bine, și la greu. Da, putem lua locul 1 în play-out, avem un grup de calitate, avem șanse mari să câștigăm play-out-ul", a declarat Gicu Grozav, la finalul victoriei cu Gloria Buzău.