Frustrant! Marian Aioani a zis tot ce avea pe suflet după Rapid - Universitatea Craiova 1-2

Universitatea Craiova a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea bucureşteană Rapid, în etapa a doua din play-off-ul Superligii.



Marian Aioani a vorbit la finalul meciului despre golul primit în finalul meciului de la Alex Mitriță, reușită care a consfințit deznodământul partidei. Portarul echipei lui Marius Șumudică a explicat și cum a decurs recuperarea din ultimul timp și a anunțat obiectivul formației sale în acest sezon.

Marian Aioani, după Rapid - Universitatea Craiova 1-2: "Mitriță a dat cu pământul"

"Este o seară tristă pentru noi, pentru că am arătat foarte bine, doar pragmatismul a făcut diferența în această seară. Am avut situații în care puteam să marcăm și să fie altul deznodământul meciului. A dat cu pământul, mingea a simțit, o execuție a la Mitriță, specific lui. Este un jucător foarte bun, un dribling bun, e jucător de națională. Când ai un asemenea adversar în față trebuie să-l blochezi. A avut două sclipiri și au câștigat.



Am fost în Serbia, la Marijana, am făcut tratament șase zile și apoi am făcut un antrenament și jumătate. Cred că am arătat bine în seara aceasta. Nu știu dacă există loc de recidivă, pentru că am acum încredere în ce mi-a spus Marijana și de aceea eu și staff-ul am luat decizia să joc. Avem ca obiectiv locurile 1-3 și câștigarea Cupei. De când a început play-off-ul am arătat bine, doar că în această seară trebuia să facem mai multe", a spus Marian Aioani, potrivit Digisport.