Alex Pașcanu s-a arătat extrem de dezamăgit de faptul că Rapid a pierdut din nou după un gol marcat în prelungiri.

Alex Pașcanu: ”M-am închis în baie să nu mai aud, să nu mai văd!”

Stoperul giuleștenilor a mărturisit că nu a mai trăit astfel de momente în cariera sa și a transmis că rapidiștii trebuie să se regrupeze de urgență înaintea meciului din Cupa României cu Metalul Buzău.

Fundașul lui Rapid s-a arătat surprins la interviu de faptul că Petrila a primit cartonașul roșu din partea lui Istvan Kovacs după fluierul de final.

”A fost un meci cu intensitate mare, multe contre. Nu știu, vedem mâine, sper să fie ok. Ce pot să vă spun, nu pot să spun în cuvinte, în trei meciuri la rând să iei gol în minutul 95, eu nu am mai simțit pe pielea mea. E fotbal, trebuie să încercăm să trecem peste, pentru că miercuri vine cel mai important meci al sezonului.

Chiar vorbeam cu Săpunaru în vestiar, ziceam ’Bă, ce, cum?’, el are o carieră mai lungă, eu nu am mai experimentat asta. Sperăm să iasă soarele și pe strada noastră, iar pe viitor să câștigăm noi în minutul 95.

(n.r. întrebat despre cartonașul roșu primit de Petrila) Ce, ce a făcut? Când? Cum, că era pe bancă? Asta ne mai lipsea, nu știu, eu acum am aflat. Habar nu am, nu pot să comentez, acum am aflat.

Nu știu ce a spus Mister, m-am dus la baie, m-am închis acolo să nu mai aud, să nu mai văd, să mă calmez un pic că eram foarte supărat. Probabil o să urmeze acum o discuție cu el, cu jucătorii, dar ce poate și el să zică. E greu de gestionat, dar trebuie să trecem peste, ăsta e fotbalul, nu sunt alte opțiuni”, a spus Alex Pașcanu la finalul jocului.