FCSB își modifică sigla. Ce variante propune inteligența artificială

Andrei Prepeliță: "În 2014 ni s-a spus că e doar ceva temporar. Din păcate, nu s-a mai rezolvat"

Despre momentul din finalul anului 2014, când FCSB a fost obligată să își schimbe sigla, și-a amintit și Andrei Prepeliță, mijlocașul care a petrecut patru sezoane la formația roș-albastră.

"Îmi aduc foarte bine aminte. Am avut un meci la Botoșani, un meci bun pentru mine în care am marcat două goluri. Apoi, a urmat meciul de Cupa României de la Craiova, jucat pe vechiul Oblemenco.



După a apărut prima oară acel leucoplast peste stema pe care o aveam cu Steaua București. Am fost și noi mirați atunci. Am întrebat și ni s-a spus că e doar ceva temporar. De atunci, din păcate, nu s-a mai rezolvat această problemă. Noi am rămas tot jucătorii care evoluaseră cu Steaua pe piept", a spus Andrei Prepeliță, pentru PRO TV.